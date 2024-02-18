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Россиян на Шри-Ланке призвали вернуться на родину из-за инцидентов с местными

Посольство России призвало проживающих на Шри-Ланке россиян вернуться на родину

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Global Look Press

Российское посольство в Коломбо выпустило обращение к гражданам РФ, постоянно проживающим на Шри-Ланке, в котором призвало их подумать о возвращении на родину из-за произошедших в недавнее время инцидентов с местными жителями. Текст обращения опубликован в Telegram-канале дипломатического представительства.

«В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении.

Посольство упоминает инцидент с тремя российскими туристками, который произошел в ночь на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel. Россиянки пожаловались на непристойное поведение персонала, после чего произошла драка. Отмечается, что на эту гостиницу жалуются не в первый раз, а по данному инциденту уже ведется проверка.

До этого Shot публиковал подробности случившегося в отеле на Шри-Ланке. Оказалось, что к трем российским туристкам дважды залезал в номер один из работников гостиницы. Во второй раз он, будучи голым, лег между девушками и занялся самоудовлетворением. На него написали заявление в полицию.

Ранее на Шри-Ланке пресекли вербовку наемников на Украину.

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