С оторвавшейся льдины на Сахалине спасли 82 человека

Спасатели доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубское на юге Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуированы и доставлены на берег 82 человека. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Утром 18 февраля МЧС Российской Федерации по Сахалинской области сообщало, что 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге региона. Позже выяснилось, что там остались более 80 человек. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда им. Полякова МЧС России по Сахалинской области.

14 февраля подростки из Владивостока оказались на льдине. Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани. На кадрах с места инцидента заметно, как пятеро школьников находятся на льду. Вокруг несовершеннолетних — большое количество льдин. К застрявшим направили спасателей на надувных лодках. Однако выяснилось, что у подростков была возможность добраться до берега без посторонней помощи, что они и сделали.

Ранее в Ленобласти рыбак вышел в Финский залив и оказался на отколовшейся льдине.