Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Перми кондуктор продавала пассажирам фальшивые билеты

В Перми будут судить кондуктора за продажу поддельных билетов

close
100%
Freepik

В Березниках в суд передано уголовное дело в отношении кондуктора, которая продавала пассажирам поддельные билеты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Жительница Березников работала кондуктором в муниципальном транспортном предприятии. Как установили правоохранители, женщина в течение полугода продавала пассажирам билеты, которые заранее распечатывала на принтере дома.

Выручку кондуктор забирала себе, когда обман вскрылся, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о растрате, общий ущерб составил 12 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами