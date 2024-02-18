В Перми кондуктор продавала пассажирам фальшивые билеты

В Березниках в суд передано уголовное дело в отношении кондуктора, которая продавала пассажирам поддельные билеты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Жительница Березников работала кондуктором в муниципальном транспортном предприятии. Как установили правоохранители, женщина в течение полугода продавала пассажирам билеты, которые заранее распечатывала на принтере дома.

Выручку кондуктор забирала себе, когда обман вскрылся, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о растрате, общий ущерб составил 12 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора.