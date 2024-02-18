Прокуратура выяснит обстоятельства пожара, случившегося на заводе в Кемерове

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара на складе агрохимического завода на улице Шатурской в Кемерове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры выяснят, выполняло ли предприятие требования законодательства о пожарной безопасности. Надзорное ведомство также проконтролирует процесс установления деталей и причины случившегося возгорания.

Пожар в складских помещениях агрохимзавода в Кемерове произошел в ночь на 18 февраля. Его тушили усилиями 122 спасателей при поддержке 41 единицы спецтехники, включая пожарный поезд. Пламя успело распространиться по территории площадью 1,5 тыс. квадратных метров. В 04:27 мск пресс-служба МЧС сообщила, что пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Астрахани.