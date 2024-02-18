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Льдину с рыбаками унесло в море на Сахалине

МЧС: льдину с 14 рыбаками унесло в море на Сахалине

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В МЧС Российской Федерации по Сахалинской области заявили, что 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге региона, идет спасательная операция. Об этом сообщает РИА Новости.

Льдина оторвалась в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда им. Полякова МЧС России по Сахалинской области.

14 февраля подростки из Владивостока оказались на льдине. Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани. На кадрах с места инцидента заметно, как пятеро школьников находятся на льду. Вокруг несовершеннолетних — большое количество льдин. К застрявшим на льдине направили спасателей на надувных лодках. Однако выяснилось, что у подростков была возможность добраться до берега без посторонней помощи, что они и сделали.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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