В Кемерове произошел крупный пожар на складе

Крупный пожар произошел на складе в Кемерове, спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Кемерово сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать 122 сотрудника МЧС и 41 единица спецтехники, в том числе пожарный поезд.

До этого стало известно, что в Кемерове пожарные локализовали горение на площади 1,5 тыс. кв. м. В ведомстве обратили внимание, что тушение осложнила высокая пожарная нагрузка здания. Внутри складского помещения находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

По предварительным данным, все работники успели покинуть загоревшийся склад самостоятельно до прибытия спасателей. В огне никто не пострадал.

Накануне в Алма-Ате произошел пожар на складе. По предварительным данным департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты, его площадь составила три тыс. «квадратов».

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.