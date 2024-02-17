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Дугиной посмертно вручили премию памяти в области философии

Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за книгу

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Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно удостоена спецпремии Евразийского философского конгресса за книгу. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе конгресса уточнили, что сборник «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления» вышел в издательстве АСТ в 2023 году. Он включает научные статьи Дугиной, а также расшифровки ее лекций и выступлений.

Книгу составили родители журналистки — отец, философ Александр Дугин, и мать, Наталия Мелентьева. Издание содержит оригинальные мысли, идеи и концепты.

«Сам концепт эсхатологического оптимизма — она как-то его подхватила, <…> это ее концепт, она его прожила», — сказала Мелентьева.

До этого американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины. Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Ранее суд вынес приговор соучастникам расправы над журналисткой Дугиной.

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