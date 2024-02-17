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В Мюнхене прошли акции против НАТО и наращивания вооружений

ТАСС: в Мюнхене прошли акции против НАТО и наращивания вооружений

Многотысячные демонстрации прошли в Мюнхене на фоне конференции по безопасности. Участники акций выступили за разоружение и осудили политику НАТО, сообщает ТАСС.

Организаторами демонстраций стали несколько десятков левых организаций, которые призвали народ собираться на площади Карлсплац в центре города. Оттуда протестующие двинулись разными маршрутами на центральную площадь Мариенплац.

Участники скандировали: «Разоружение вместо вооружений», «Нам нужен диалог, а не конфронтация», «НАТО — разжигатель войн», «Нет гонкам вооружений». Протестующие размахивали палестинскими флагами и произносили лозунги против действий Израиля.

Также в немецкой столице прошли манифестации против боевых действий на Украине, против властей Ирана, против ситуации с правами человека в азиатских и африканских странах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о победе Киева в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский в Мюнхене обсудил с сенатом США поставки оружия на Украину.

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