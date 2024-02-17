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Вице-премьер завил о сохранении Россией лидирующих позиций по численности научных кадров

Дмитрий Чернышенко: тренд оттока научных специалистов из России переломлен

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ключевой задачей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом в 2022 году, стало привлечение и удержание кадров в науке, особенно среди молодежи. И государству удалось переломить тренд оттока специалистов из науки. Об этом в ходе состоявшегося на выставке «Россия» тематического дня «Наука и университеты» заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, сейчас Россия находится в сложных, но при этом уникальных условиях, когда открываются новые возможности.

«Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, возросла и достигла 670 тыс. человек. Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научных кадров в мире. Уже есть устойчивая тенденция притока молодежи в науку», — констатировал Дмитрий Чернышенко.

Это говорит о том, что реализуемые по поручению президента меры поддержки молодых исследователей, оказались эффективными, считает зампред правительства.

Он уточнил, что для прорывных исследований необходима современная научная инфраструктура.

«В рамках национального проекта «Наука и университеты» обновлено более 40% приборной базы ведущих научных организаций. Это беспрецедентная по своему объему и охвату программа инфраструктурного обновления в новейшей истории России. В 2024 году гранты на модернизацию приборной базы получат 195 научных учреждений на сумму порядка 11,3 млрд рублей», — указал вице-премьер.

Более 30 % этого оборудования, обратил внимание Чернышенко — российского производства.

Также зампред правительства рассказал об активном развитии проекта «Наша лаба».

«Его портал объединил уже более 19 тыс. позиций отечественного научного оборудования и расходников. В реестр вошли более 500 производителей из России и Беларуси», — сообщил Чернышенко.

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