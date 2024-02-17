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Тату-мастера, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков», задержали

Baza: в Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В петербургском аэропорту задержана девушка, которая создавала татуировки с котами и крестами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее творчество тату-мастера не понравилось лидеру движения «Сорок Сороков» Георгию Солдатову. Он увидел в соцсетях изображения религиозных символов вместе с котятами и персонажами из аниме и написал автору работ личное сообщение, в котором потребовал в течение суток удалить из сети снимки татуировок «с искаженными религиозными символами и объектами».

«Не обижайтесь, пожалуйста. Если котята оскорбляют ваши чувства веры, то у меня сомнения в ее крепости», — ответила Солдатову тату-мастер.

Сегодня стало известно, что сотрудники центра «Э» задержали девушку по обвинению в оскорблении чувств верующих. По предварительной информации, она хотела улететь в Ереван, но была остановлена в Пулково. Задержанную допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее российский блогер залез на крест и стал фигурантом уголовного дела.

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