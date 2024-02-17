В Ленобласти мужчина поссорился с другом, лишился уха и получил удар ножом в глаз

Житель Ленобласти лишился уха после того, как на него напал знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Мурино. Молодой человек пришел в гости к 25-летнему петербуржцу. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, во время которого гость напал на хозяина с ножом, которым ударил в глаз.

Между мужчинами завязалась драка, которая продолжилась в подъезде. Там соседи заметили дебоширов. Они обратили внимание на то, что пострадавший весь в крови и у него нет уха. О состоянии мужчины не сообщается.

Жильцы вызвали правоохранителей. Госпитализировали ли пострадавшего, на данный момент неизвестно.

Ранее в Омске пенсионерка напала с молотком на внука и изрезала ножом свою престарелую мать.