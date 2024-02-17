Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мужчина поссорился с другом, лишился уха и получил удар ножом в глаз

Mash: в Ленобласти гость ударил хозяина квартиры в глаз ножом и отрезал ухо

close
100%
Global Look Press

Житель Ленобласти лишился уха после того, как на него напал знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Мурино. Молодой человек пришел в гости к 25-летнему петербуржцу. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, во время которого гость напал на хозяина с ножом, которым ударил в глаз.

Между мужчинами завязалась драка, которая продолжилась в подъезде. Там соседи заметили дебоширов. Они обратили внимание на то, что пострадавший весь в крови и у него нет уха. О состоянии мужчины не сообщается.

Жильцы вызвали правоохранителей. Госпитализировали ли пострадавшего, на данный момент неизвестно.

Ранее в Омске пенсионерка напала с молотком на внука и изрезала ножом свою престарелую мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами