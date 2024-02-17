Подросток из Нижнего Новгорода поджег петарду на фуд-корте и устроил взрыв в ТРЦ

Несовершеннолетние хулиганы взрывали петарды в нижегородском ТРЦ «Небо». Об этом пишет портал NN.RU со ссылкой на сообщение локального Telegram-канала.

Компания отдыхавших на фуд-корте подростков решила поджечь петарды. Молодой человек сбросил горящую петарду с высоты пятого этажа и попал на видео. Как уточняется, пиротехническое изделие взорвалось еще во время падения.

Судя по кадрам, в этом месте между этажами нет перегородок, а на уровне первого этажа находится площадка, где свободно перемещаются посетители торгового центра.

В полиции города уже отреагировали на опубликованную в соцсетях видеозапись и изучили ее. По факту произошедшего начата проверка. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников происшествия.

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