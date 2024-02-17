Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Подросток из Нижнего Новгорода поджег петарду на фуд-корте и устроил взрыв в ТРЦ

Подросток взорвал петарду в нижегородском торговом центре

close
100%
Shutterstock/InfinitumProdux

Несовершеннолетние хулиганы взрывали петарды в нижегородском ТРЦ «Небо». Об этом пишет портал NN.RU со ссылкой на сообщение локального Telegram-канала.

Компания отдыхавших на фуд-корте подростков решила поджечь петарды. Молодой человек сбросил горящую петарду с высоты пятого этажа и попал на видео. Как уточняется, пиротехническое изделие взорвалось еще во время падения.

Судя по кадрам, в этом месте между этажами нет перегородок, а на уровне первого этажа находится площадка, где свободно перемещаются посетители торгового центра.

В полиции города уже отреагировали на опубликованную в соцсетях видеозапись и изучили ее. По факту произошедшего начата проверка. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников происшествия.

Ранее в Архангельской области задержали мужчину, который запустил фейерверк в отделении банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами