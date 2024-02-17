В Алма-Ате произошел пожар на складе

В казахстанской Алма-Ате загорелась кровля склада. Об этом сообщает Telegram-канал портала Orda.kz.

Уточняется, что сигнал о возгорании поступил в 10:40 по местному времени (7:40 мск). Происшествие произошло по адресу: мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.

По предварительным данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты, площадь пожара может составлять три тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают 70 человек и 18 единиц техники ДЧС. На тушение введены пожарные стволы для защиты рядом расположенного административного здания.

Для ликвидации пожара обеспечена бесперебойная подача воды, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.

По данным Orda.kz, пожару присвоен повышенный ранг, в здании склада обнаружили газовые баллоны. Отмечается, что пожарные работают на защиту расположенной рядом гостиницы.

16 февраля в российском Кудымкаре пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В момент возникновения пожара в доме находились только двое детей. Оказавшись в опасной ситуации, 15-летняя девочка не растерялась и вывела свою трехлетнюю сестру на свежий воздух.

Ранее жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара в Ленобласти.