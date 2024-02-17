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Детский омбудсмен рассказала о семье из Омска, где пенсионерка избила внука молотком

Омбудсмен назвала благополучной омскую семью, где бабушка напала на внука с молотком

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Семья из Омска, где бабушка напала с молотком на девятилетнего внука, не состоит на учете и считается благополучной. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

«Пострадавшим ребенку и взрослым, подозреваемой оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных учреждениях города Омска. Семья является благополучной, родители ребенка официально трудоустроены, на учетах не состоят. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила омбудсмен.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Омска. Пенсионерка напала с молотком на собственного внука, а затем ударила ножом свою 86-летнюю мать мать, ранила себя, и попыталась сбежать из квартиры.

Родители ребенка вызвали скорую помощь. Саму нападавшую задержали полицейские на улице. Все пострадавшие находятся в больнице. У мальчика, по данным Telegram-канала «112», диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и подозрение на перелом основания свода черепа. Его состояние оценивается ка тяжелое.

Ранее в Петербурге мужчина избил молотком пасынка, который защищал мать.

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