Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Волгограде полицейские установили личность мужчины, который пнул незнакомку в живот

Полицейские нашли мужчину, который пнул девушку в живот в волгоградском магазине

В Волгограде нашли мужчину, который с размаха ударил незнакомую девушку ногой. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел еще 7 февраля в продуктовом магазине на 2-й Горной улице. На кадрах с места происшествия видно, как покупатели идут по торговому залу отдельно друг от друга, и в какой-то момент злоумышленник без видимой причины пинает незнакомку в живот. После произошедшего девушка написала заявление в правоохранительные органы.

Видео распространилось в сети накануне, после этого правоохранители за несколько часов установили личность нападавшего. Им оказался 45-летний местный житель.

«Процессуальная проверка продолжается», — уточнила Волк. Информации о задержании преступника из подтвержденных источников пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами