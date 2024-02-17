В Волгограде полицейские установили личность мужчины, который пнул незнакомку в живот

В Волгограде нашли мужчину, который с размаха ударил незнакомую девушку ногой. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел еще 7 февраля в продуктовом магазине на 2-й Горной улице. На кадрах с места происшествия видно, как покупатели идут по торговому залу отдельно друг от друга, и в какой-то момент злоумышленник без видимой причины пинает незнакомку в живот. После произошедшего девушка написала заявление в правоохранительные органы.

Видео распространилось в сети накануне, после этого правоохранители за несколько часов установили личность нападавшего. Им оказался 45-летний местный житель.

«Процессуальная проверка продолжается», — уточнила Волк. Информации о задержании преступника из подтвержденных источников пока не поступало.

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