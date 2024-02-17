Россиянка избила соседку из-за громкой музыки

В Беломорске женщина устроила ссору с двумя соседками по дому и напала на одну из них из-за музыки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики Карелия.

Инцидент произошел в Беломорске в начале января, жительница многоэтажки услышала шум из квартиры соседей, ей не понравилась громкая музыка. Горожанка высказала претензии находившимся в квартире девушкам, между ними возникла ссора, в ходе которой женщина напала на одну из соседок и ударила ее.

Пострадавшая зафиксировала побои и обратилась в правоохранительные органы, напавшую на нее соседку оштрафовали.

Ранее россиянин поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой.