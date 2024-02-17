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Курская АЭС работает в штатном режиме, украинский БПЛА не долетел до Курчатова

На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме, радиационный фон в норме

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Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети «ВКонтакте».

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.

Энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Ранее выведенные из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме «без генерации».

Первый энергоблок КуАЭС был остановлен в 2021 году, второй — 31 января 2024 года в связи с выработкой ресурса после 45 лет эксплуатации.

17 февраля сообщалось, что российские силы ПВО сбили украинский БПЛА в районе города Курчатова, где расположена Курская АЭС.

Ранее Киев пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре России.

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