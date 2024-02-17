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Пенсионер расправился с соседской собакой, которая раньше принадлежала ему

В Кузбассе пенсионер расправился с собакой соседей из-за утки

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Shutterstock

В Кузбассе мужчина стал фигурантом дела о жестоком обращении с животными. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ноябре жители Крапивинского муниципального округа нашли в деревянной углярке тeлo собаки со следами асфиксии. Они были убеждены, что с животным расправился их 67-летний сосед, и сообщили об этом правоохранителям.

После проверки информации полицейские задержали пожилого человека. Тот признался свою вину в совершенном преступлении и заявил, что ранее пес принадлежал ему, но впоследствии он сам отдал питомца соседям. Накануне произошедшего собака вернулась на участок к своему бывшему хозяину и схватила его утку. Тогда мужчина разозлился и соорудил специальное приспособление, а на следующий день расправился с животным.

Уголовное дело, возбужденное в отношении пенсионера, вскоре рассмотрит Крапивинский районный суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку на глазах у ребенка.

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