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В Петербурге лжеполицейские выманили у 81-летнего пенсионера почти миллион рублей

В Петербурге 81-летний пенсионер отдал мошенникам 900 тысяч рублей

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Shutterstock

Мошенники выманили у петербургского пенсионера около миллиона рублей накоплений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчине из Колпино позвонили аферисты. В беседе с 81-летним россиянином они представлялись правоохранителями и работниками Центробанка.

По словам неизвестных, деньги мужчины находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на «безопасный счет», чтобы мошенники не смогли их получить.

В результате пенсионер перевел на указанные аферистами счета 900 тысяч рублей. Только спустя время он понял, что его обманули злоумышленники и обратился в полицию.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала курьеру мошенников 18 миллионов рублей.

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