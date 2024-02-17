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Юноша оформил четыре кредита на незнакомку, чтобы вернуть долг своему приятелю

На Сахалине юноша купил телефон с паролем от банковского счета и стал вором

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Depositphotos

В Южно-Сахалинске молодого человека будут судить по обвинению в краже с банковского счета. Об этом сообщает УМВД по Сахалинской области.

Весной прошлого года 19-летний местный житель купил у товарища мобильный телефон в долг за 30 тыс. рублей. Под чехлом гаджета юноша нашел листок, на котором был записан пароль от банка и женское имя. Оказалось, что перед тем, как расстаться с телефоном его владелица попросила приятеля о помощи с восстановлением доступа в банковское приложение. Тот помог своей знакомой, но не вышел из ее личного кабинета и продал гаджет.

Покупатель ввел в приложении банка найденный пароль. Комбинация подошла, и мужчина решил воспользоваться ситуацией. Он подал четыре онлайн-заявки на кредиты, получил 50 583 рублей и перевел их знакомому, у которого купил телефон. Так бывшая владелица гаджета стала невольной должницей.

Вора задержали и обвинили в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Его дело вскоре рассмотрит суд.

Ранее безработный юноша из Челябинска обманул около 20 человек, предлагая им стать инвесторами.

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