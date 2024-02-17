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В Ижевске ликвидировали открытое горение

Пожарные сумели остановить открытое горение в производственном здании в Ижевске

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пожарные сумели остановить открытое горение в производственном здании в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное главное управление МЧС России.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара в здании в Ижевске составляла на пике до 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

До этого сообщалось, что пожар в производственном здании в Ижевске был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

16 февраля Кудымкаре пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В момент возникновения пожара в доме находились только двое детей. Оказавшись в опасной ситуации, 15-летняя девушка не растерялась и вывела свою трехлетнюю сестру на свежий воздух.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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