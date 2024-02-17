В МЧС сообщили об увеличении площади пожара в Ижевске

Площадь пожара в здании в Ижевске выросла до 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Площадь пожара в Ижевске — 3 500 квадратных метров. Всего на месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники», — говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщало о пожаре площадью 2,8 тысячи квадратных метров.Дданных о пострадавших нет. На месте работали 59 специалистов и 21 единица техники.

Telegram-канал Baza сообщал, что следователи рассматривают версию поджога в здании «Известия Hall» в Москве. По одной из версий следователей, кто-то мог поджечь клуб. Кроме того, рассматривается версия короткого замыкания в результате аварийной работы одного из бытовых приборов.

Возгорание произошло 15 февраля около 05:00 мск.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь