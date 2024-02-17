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Синоптик рассказал об осадках в Москве

Вильфанд: с вечера субботы в Москве прогнозируются существенные осадки

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с вечера субботы в Москве прогнозируются существенные осадки. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сильные осадки сохранятся в ночь на воскресенье.

«Вновь выпадет заметное количество, примерно миллиметров 5. Это опять станет сильной нагрузкой для москвичей и городских служб», — поделился синоптик.

Он добавил, что в ночь на воскресенье температура воздуха в столице составит -1... -3°С, по области — до -6°С. Днем в воскресенье возможны осадки, порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха составит в Москве -1... +1°С, по области -2... +2°С.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал, что выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон «Рикса», который принесет с собой обильные осадки и сильный порывистый ветер. В воскресенье москвичей ожидают сильные смешанные осадки.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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