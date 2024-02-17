Суд отправил под арест мать, которая годами избивала детей и морила их голодом

Мать двоих детей из Тверской области арестовали по обвинению в их истязании. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Осташковского межрайонного суда.

Следствие установило, что в течении последних 7,5 лет обвиняемая избивала дочь 2011 года рождения руками, деревянной вешалкой и другими предметами. Младший сын женщины, родившийся в 2014 году, также пострадал от ее жестокости.

Родительница била ребенка и морила его голодом. По этой причине в апреле прошлого года мальчик был госпитализирован. Кроме того, женщина грубо оскорбляла собственных детей и требовала от них полного подчинения и послушания, причиняя им физические и психические страдания.

Накануне женщина была задержана по обвинению в истязании несовершеннолетних, признавать свою вину в совершении преступления она отказалась. Тем не менее суд заключил ее под стражу на два месяца.

Ранее в Набережных Челнах камера подъезда зафиксировала грубое обращение женщины с сыном.