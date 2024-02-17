Россиянам объяснили, почему чаще всего теряются деньги при переводе

Наиболее популярный и менее рискованный способ перевода денег не только в страны СНГ — через платежные системы. Сегодня в России их четыре основных. PR-директор компании KWIKPAY, экономист Кирилл Яковлев рассказал «Газете.Ru», как осуществить перевод и не потерять деньги.

«Основные причины, почему может потеряться перевод, такие: ошибка в реквизитах или ФИО получателя; вмешательство служб финансового контроля — обычно такое происходит, если вы переводите очень крупную сумму денег; внутренние ограничения платежных систем по техническим причинам — это не зависит от пользователя и в таком случае лучше сразу обратиться в техподдержку», — объяснил он.

По его словам, важно понимать, что в банковской сфере деньги не могут просто так исчезнуть, даже несмотря на то, что в трансграничных переводах много этапов. Если служба поддержки платежной системы не справилась с решением, обратитесь в банк, или платежную систему, через которую отправляли деньги, или в банк, выпустивший карту, с которой осуществили перевод.

«Срок зачисления денежных средств на карту получателя зависит от банка-эмитента этой карты. Стандартный срок зачисления от 10 минут до 3 дней. Обычно для выдачи наличными перевод доступен к получению уже через 10 минут после отправления. Если по истечении трех дней перевод не был получен, лучше не ждать и обратиться в службу поддержки платежной системы», — добавил Яковлев.

Если вы хотите отменить перевод, то для его аннулирования нужно зайти в раздел «История переводов» вашей платежной системы, выбрать нужный перевод и нажать «Возврат»: после этого вам придет SMS со специальным кодом для отмены. Деньги поступают на карту в период от 5 рабочих дней со дня аннулирования перевода, но конкретный срок зависит от банка, выпустившего карту, с которой осуществлялся перевод.

«Если вы допустили ошибку в указании данных получателя, то, пока перевод не выплачен получателю, вы всегда можете внести изменения. Для этого вам также нужно перейти в раздел «История переводов», выбрать нужный перевод и нажать «Изменить». Обычно после этих действий отправителю на телефон приходит SMS с указанием подтверждения операции. Однако я советую всегда перед отправкой перевода проверять корректность указанного ФИО получателя и его счета (реквизитов)», — добавил специалист.

Яковлев отметил, что деньги, если перевод был отменен, могут не вернуться только в случае, если перевод уже выплачен получателю. В остальных случаях возврат перевода осуществляется на основании заявления отправителя.

«Если перевод отправлен, а в стране получателя закрылись пункты выдачи и он не успел получить деньги, отправитель должен обратиться в службу поддержки платежной системы, через которую был сделан перевод средств. Сумма будет возвращена отправителю полностью вместе с уже оплаченной комиссией», — резюмировал эксперт.

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