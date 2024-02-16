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Врач напомнила о важности поддержания иммунитета весной

Врач Лапа: весной важно потреблять витамин С

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Pixabay

С приближением весны и авитаминоза важно поддержать иммунитет. Для этого необходимы здоровое питание и отдых. Об этом в эфире «Радио 1» напомнила врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

«Наш организм слабеет, весной витаминов недостаточно, и лучше витамина С еще никто ничего не придумал, особенно если есть какие-то проблемы со слизистыми — больное горло, насморк, десна побаливает. <...> Витамин C можно получать из лимонов и апельсинов, если нет аллергии», — сказала врач.

Также она посоветовала пройти диспансеризацию в своей поликлинике.

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова до этого предупреждала, что в сутки следует употреблять в пищу не больше пяти небольших мандаринов. Цитрусовые, по ее словам, являются сильным аллергеном для человеческого организма, повышают кислотность желудочного сока, агрессивно воздействуют на зубную эмаль, а также вызывают вздутие живота.

Ранее врач объяснила, как выстроить правильное питание.

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