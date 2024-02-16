Водитель почесал голову перед камерой на дороге и получил штраф

В Нидерландах водителя оштрафовали на €380 за то, что он почесал голову во время движения, пишет местное издание Nippur. Система, установленная в камере на дороге, решила, что мужчина говорил по телефону.

Как рассказа Тим Хансен, ему пришел штраф за то, что он разговаривал по телефону за рулем. Мужчину это удивило, так как он не помнил, чтобы в тот день с кем-то общался, находясь в машине.

Вместе со штрафом Тиму пришла фотография, на которой запечатлен якобы момент нарушения. Однако на снимке видно, что Хансен не говорил по телефону, а просто почесал голову, однако сделал это так, что система ошиблась.

Мужчина оспорил штраф и объяснил, почему произошла ошибка, но теперь ему придется ждать до 26 недель, чтобы специальная комиссия вынесла решение.

Ранее в США водитель со сломанными ногами был заперт в машине шесть дней после ДТП и выжил.