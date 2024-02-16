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Отец подтвердил смерть Навального

Отец Навального подтвердил смерть сына фразой «это факт»

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Moscow City Court via AP

Отец Алексея Навального Анатолий подтвердил, что его сын умер. Об этом сообщает информагентство «Регнум».

«Да. Это факт уже, чего там», — сказал Анатолий Навальный, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что пока ничего не может сказать насчет того, где похоронят Алексея Навального.

До этого в Лабытнангской городской больнице рассказали, что «скорая» приступила к реанимационным мероприятиям через 9 минут после вызова, Алексея Навального пытались реанимировать более получаса, но пациент скончался.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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