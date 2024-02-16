Россиянин через суд добился выплаты компенсации за незаконное уголовное преследование

Житель Кургана получит полмиллиона рублей за то, что незаконно находился под следствием. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

В конце 2018 года в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Расследование длилось 12 месяцев, после чего все подозрения с фигуранта были сняты, а уголовное преследование прекращено.

Затем мужчина обратился в суд с иском к Министерству финансов, СК РФ и СУ СК России по Курганской области. Он потребовал выплатить ему 5 млн рублей компенсации морального вреда. Суд требования истца удовлетворил лишь частично и взыскал с государства в лице Минфина в счет компенсации морального вреда 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что петербурженке, задержанной на антивоенной акции, заплатят за проведенное в отделе полиции время.