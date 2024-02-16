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Два самолета едва не столкнулись в небе над Омском

Mash: cамолеты Ан-72 и Ил-76 чуть не столкнулись в небе над Омском

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

Самолеты Ан-72 и Ил-76 вечером 15 февраля чуть не столкнулись в небе над Омском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, грузовой борт из Караганды и тяжелый военно-транспортный самолет, выполнявший тренировочный полет, сблизились в воздушном пространстве города. Они пролетели недалеко друг от друга.

Как пишет Mash: диспетчеры тут же среагировали и скорректировали траектории воздушных судов. В итоге Ил-76 и Ан-72 успешно сели на аэродроме.

В начале февраля в японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA).

До этого в аэропорту города Пальма на испанском острове Майорка два самолета с пассажирами столкнулись на взлетно-посадочной полосе.

Ранее два самолета итальянских ВВС столкнулись недалеко от Рима.

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