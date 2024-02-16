В список «запрещенных» персон внесут еще 200 россиян

В так называемый черный список «запрещенных» в России персон включат еще как минимум 200 человек, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал проверять всех людей, дискредитирующих спецоперацию, курс президента и российских военных.

По словам Бородина, почти все люди, именами которых планируется пополнить список «запрещенных» персон – известные личности, которые «предали свою страну». В их числе – физлица, признанные иноагентами.

«Как минимум еще 200 человек войдут в этот список. Это ярые русофобы, которые предали нашу страну в трудную минуту, — заявил Бородин в пресс-центре НСН.

По словам борца с коррупцией, вместе с единомышленниками он «мониторит» таких людей, после чего правоохранительные органы просят их проверить.

«Мы не доносчики, мы пишем на тех людей, которые предали нашу страну, — заверил активист. — Мы конкретно мониторим тех людей, которые дискредитируют спецоперацию, курс нашего президента, ребят, которые находятся в зоне СВО».

Напомним, недавно Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. Также он призывал отменить концерт группы «Несчастный случай» в Ростове-на-Дону, назвав ее лидера Алексея Кортнева «настоящим русофобом».

В Госдуму накануне внесли законопроект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов.