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В Хабаровске мужчина, угрожая людям игрушечным пистолетом, украл из банка 13 млн рублей

В Хабаровске задержали мужчину за похищение 13 млн рублей из банка

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Shutterstock

Жителя Хабаровска подозревают в нападении на банк. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в Индустриальном районе. По версии правоохранителей, мужчина ворвался в банк, и, угрожая людям пистолетом и гранатами, похитил более 13 миллионов рублей.

Полицейские оперативно задержали мужчину. Известно, что ранее он занимался продажей автомобилей, которые ввозили из-за границы. Когда у него начались проблемы с бизнесом, россиянин начал делать ставки на спорт.

«Однако долги лишь возросли. Тогда он решил совершить нападение на отделение банка, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат, которые затем выбросил», – сообщается в публикации.

Во время обыска у него обнаружили деньги, часть из которых он уже упаковал, чтобы отдать тем, у кого брал в долг.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Башкирии задержали студента колледжа, который помогал украинским мошенникам.

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