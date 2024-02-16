RT назвал причину смерти Навального

Алексей Навальный умер в исправительной колонии из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил источник RT.

До этого управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти заключенного Навального. Информацию об этом разместили на официальном сайте.

Там пояснили, что 16 февраля в исправительной колонии №3 ему стало плохо после прогулки. В итоге он практически сразу потерял сознание и не пришел в себя.

Во ФСИН сообщили, что к Навальному прибыли медработники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пациенту провели все реанимационные мероприятия, но они не дали результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть Навального.

В октябре 2023 года были арестованы трое адвокатов Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин.

По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Таким образом, считает обвинение, они помогали ему продолжать «осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме.

Ранее сообщалось об обысках у адвокатов Навального.