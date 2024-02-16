В конце недели Москву накроет циклон «Рикса»

Выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон «Рикса». Он принесет с собой обильные осадки – снег с дождем, а также сильный порывистый ветер, рассказал синоптик Александр Ильин телеканалу «360».

В субботу в столице выпадет не больше 3 мм снега, а температура воздуха при этом составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. Порывы ветра при этом будут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье москвичей ждут сильные смешанные осадки – от 2 до 4 мм. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.

«Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон», — пояснил Ильин, добавив, что речь идет о циклоне «Рикса».

С воскресенья начнет холодать и в ночь на понедельник температура воздуха опустится до 7-9 градусов ниже нуля.

«Следующее тепло придет где-то с четверга», — заключил Ильин.

Напомним, в Гидрометцентре москвичам также спрогнозировали оттепель в выходные, а в воскресенье – мокрый снег.

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