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Ребенку из Подмосковья удалили опухоль, занимавшую более половины живота

В Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребенку опухоль объемом три литра

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Freepik.com

Врачи Подмосковья успешно прооперировали двухлетнего ребенка с крупной опухолью в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Родители мальчика обратились к врачам после того, как заметили увеличение живота у сына. Во время исследований у пациента обнаружили образование с большим количеством жидкости.

Медики быстро назначили операцию и удалили опухоль, которая занимала более половины живота. Объем жидкости внутри новообразования составил три литра.

«Образование было настолько огромным, что сдавливало соседние органы, мешая им нормально функционировать», – сообщается в публикации.

Ребенка уже отправили домой. На данный момент он чувствует себя хорошо.

Ранее в Ростове врачи прооперировали беременную женщину с 40 опухолями во время родов.

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