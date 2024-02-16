Россиянам объяснили, почему пакеты в магазинах должны стоить дорого

Полиэтиленовые пакеты в магазинах должны стоить дорого для того, чтобы жители меньше их покупали и использовали повторно. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Он отметил, что мусор чаще всего состоит из упаковочных материалов, порядка 55−65% мусора на полигонах — это упаковка.

«Мы законодателям говорим, что с этим нужно что-то делать. Упаковка должна быть разлагаемой или перерабатываемой. И нам надо менять свои привычки — в магазин ходить со своим многоразовым пакетом или сумкой. И крупные торговые сети начинают постепенно переориентировать покупателей на хозяйственные сумки, потому что пакет стоит денег. И пакет должен стоить дорого, чтобы человеку захотелось на нем сэкономить», — подчеркнул Чекашов.

При этом эксперт отметил, что торговые сети могут снизить количество упаковки среди отходов и другим способом. Для этого им нужно разделять мусор на фракции. По его словам, от количество отправленного на вторичную переработку материала будет зависеть количество объемов мусора, который окажется на полигонах.

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов до этого рассказал «Газете.Ru», что самый правильный вариант утилизировать просроченное в быту лекарство — отнести его в специальный пункт приема.

Ранее океанологи обнаружили мусор на дне самого глубокого подводного места на Земле.