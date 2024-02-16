Отец петербургского школьника избил его одноклассника, ударил учительницу и попал на видео

В Петербурге отец школьника, пожаловавшегося на обидчиков, избил его одноклассника и ударил учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал »Приморский район Спб».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе на проспекте Королева. Ученики пятого класса дразнили своего одноклассника, и тот позвал на помощь отца. Мужчина вышел из себя и избил одного из школьников, а также ударил педагога.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН. Они доставили агрессивного мужчину в отдел полиции до выяснения обстоятельств.

Сообщается, что у избитого мальчика диагностировали сотрясение мозга и перелом шейного позвонка. Заместитель директора, учительница и родители пострадавшего написали заявления в правоохранительные органы.

Ранее омские школьники ударили сверстника головой о трубу, его забрали на скорой помощи.