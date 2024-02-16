Суд согласился с семьей Миши Бахтина, что ему нужно лекарство «Спинраза»

Минздрав Свердловской области попытался через суд отменить обязательство об обеспечении страдающего от спинально-мышечной атрофии (СМА) Миши Бахтина препаратом «Спинраза». Как рассказала «Газете.Ru» адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская, ведомство пыталось доказать, что ребенку не нужно лекарство, однако суд заявление минздрава не удовлетворил.

«Минздрав обратился с заявлением в суд об отмене исполнительного производства в рамках гражданского дела, которое семья Бахтиных выиграла в части обеспечения лекарственным препаратом Миши Бахтина. Они заявили, что на сегодняшний день проведены врачебные комиссии и консилиумы в рамках медицинского учреждения, федеральных центров, которые говорят о том, что якобы ребенку препарат не показан и он не нужен. Мы с этим не согласны. Мы заявили в суде о том, что на сегодняшний день решение суда об обеспечении лекарственным препаратом Миши вступило в законную силу, не отменено и отменено не может быть, потому что судом кассационной инстанции оно было засилено. Соответственно, указанное решение подлежит немедленному исполнению и не может не исполняться министерством здравоохранения, поскольку это будет уже нарушением в части исполнительного производства», — сказала она.

Липинская отметила, что семья осталась довольна решением суда и сейчас думает над дальнейшей тактикой получения препарата. По ее словам, региональный минздрав обосновал свою просьбу разрешить не предоставлять ребенку лекарство тем, что на оформление документов и его закупку требуется время, которое он мог бы потратить на помощь другим детям.

«Они сослались на то, что они постоянно отписываются во все инстанции, им необходимо закупать лекарственный препарат в то время, как они якобы могут помочь другим детям. Но тем не менее, я задала вопросы в судебном заседании, и медицинской организации, и минздраву, спросила: «подавали ли они заявление о возобновлении производства именно того гражданского дела, где суд решил обеспечить лекарственным препаратом?» На что они заявили, что нет. Соответственно, у нас никто не может просто так взять и отменить обеспечение лекарственным препаратом при вступившем в законную силу решении суда. Мы это доказали в судебном заседании. Решение последовало такое, что суд указанное заявление оставил без удовлетворения. Поэтому мы решением суда полностью довольны. Я считаю, что суд все-таки услышал, что мы пытались донести. Мы выступаем в интересах ребенка и считаем, что отмена исполнительного производства в части обеспечения ребенка лекарственным препаратом напрямую будет нарушать его права. То, что исполнительное производство не отменили — это уже успех», — добавила она.

История Миши Бахтина вызвала общественный резонанс в 2020 году. Тогда для ребенка начали сбор на укол импортного препарата «Золгенсма» стоимостью 160 млн. руб., его сделали мальчику в феврале 2021 года. Позже родители Бахтина обратились с просьбой продолжить его лечение с помощью препарата «Спинраза», так как положительной динамики у ребенка не наблюдалось. Однако врачи отказывались вводить препарат, ссылаясь на отсутствие клинических испытаний совместимости «Спинразы» и «Золгенсма». После обращения семьи Бахтиных с иском суд обязал областной минздрав обеспечить Мишу необходимым лекарством.

В январе этого года, мать ребенка рассказала «Газете.Ru», что министерство здравоохранения Свердловской области пытается через суд отменить обязательство об обеспечении ее сына препаратом «Спинраза».

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