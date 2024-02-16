В Подмосковье двое мужчин украли тысячи литров топлива

Жителей Подмосковья подозревают в краже топлива у РЖД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

По версии правоохранителей, двое мужчин выкачивали дизельное топливо из тепловоза в автомобиль подельника. Похищенное россияне подавали, полученные деньги делили. Таким образом им удалось похитить более 20 тысяч литров топлива.

Мужчин поймали в момент, когда они снова пытались забрать топливо.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества. На данный момент выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники ФСБ также устанавливают других лиц, которые могут быть причастными к схеме.

Ранее во Франции начались митинги фермеров из-за вероятного повышения цен на дизельное топливо.