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В Подмосковье двое мужчин украли тысячи литров топлива

В Подмосковье двоих мужчин задержали за похищение более 20 тыс. литров топлива

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Жителей Подмосковья подозревают в краже топлива у РЖД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

По версии правоохранителей, двое мужчин выкачивали дизельное топливо из тепловоза в автомобиль подельника. Похищенное россияне подавали, полученные деньги делили. Таким образом им удалось похитить более 20 тысяч литров топлива.

Мужчин поймали в момент, когда они снова пытались забрать топливо.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества. На данный момент выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники ФСБ также устанавливают других лиц, которые могут быть причастными к схеме.

Ранее во Франции начались митинги фермеров из-за вероятного повышения цен на дизельное топливо.

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