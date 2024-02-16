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Зюганов попал в больницу с коронавирусом и дал совет россиянам

Зюганов о своем заболевании COVID-19: история повторяется

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рассказал «Газете.Ru», что попал в московскую больницу с коронавирусом. Политик объяснил, что около недели занимался самолечением, но из-за плохого самочувствия пришлось обратиться к специалистам.

«На самом деле я сейчас в городской клинической больнице №52. Ковид. Он подтвержденный был еще в пятницу, просто, к сожалению, мой организм сам не может с ним справиться. Что в прошлый раз я две недели самолечением занимался, в больнице №52 потом лежал. История повторяется. Поэтому нашим гражданам самолечением заниматься не надо. Надо обращаться в «скорую», консультироваться с врачами и все будет прекрасно», — сказал Зюганов.

16 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что депутат Московской городской думы Леонид Зюганов экстренно госпитализирован в Москве с коронавирусом. 14 февраля политик вызвал скорую к себе домой. Врачам он пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. Медики решили забрать Леонида в больницу. По данным канала, ему назначили необходимые обследования и сделали экспресс-тест на ковид, который показал положительный результат.

Ранее Леонид Зюганов проиграл Сергею Собянину на выборах мэра Москвы.

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