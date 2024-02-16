На школьников в Иркутске напала домашняя собака

На нескольких школьников детей в Иркутске напала домашняя собака, одному из пострадавших мальчиков потребовалась помощь врачей. Детей защитили прохожие, хозяин животного на связь с пострадавшими не выходил, рассказали мамы подростков телеканалу «360».

По словам одной из женщин, собака покусала детей, когда они возвращались домой со школы, причем происходило это не одновременно, а в разное время.

«Мой сын пострадал одним из первых, но его отбили. Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться», — рассказала женщина по имени Ксения, добавив, что хозяин животного до сих пор не объявился.

Ольга, мама другого мальчика, добавила, что у ее сына остались укусы собаки на щеке и руке. По ее словам, спасли ребенка прохожие, отогнавшие от него собаку.

По данным пресс-службы СК по Иркутской области, по факту происшествия, в результате которого одному из пострадавших потребовалась медпомощь, проводится доследственная проверка. Как выяснилось, собака принадлежит одному из местных жителей.

Проверку также начала региональная прокуратура – в ведомстве пообещали дать оценку соблюдению закона о защите прав несовершеннолетних.

Напомним, в Североуральске суд обязал администрацию городского округа выплатить ребенку компенсацию морального вреда за нападение стаи собак. Размер выплаты составит 30 тыс. рублей.

Ранее в подмосковном Томилино спасли собаку, брошенную хозяином в запертой квартире.