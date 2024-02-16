Врачи достали из россиянина 15-сантиметровый клубень картошки, которым он лечил геморрой

В Подмосковье врачи достали из мужчины 15-сантиметровый клубень картошки, которым тот пытался вылечить геморрой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Ступино. В больницу попал 55-летний мужчина с острой кишечной непроходимостью. В результате обследования в организме россиянина обнаружили крупный овальный инородный предмет.

Пациент рассказал, что страдает от геморроя и вместо похода к врачу самостоятельно вычитал, что от проблемы якобы можно избавиться при помощи сырого картофеля. Для верности он выбрал огромный клубень размером приблизительно 15 на 10 сантиметров.

Медики удалили картофель из организма мужчины под общим наркозом. Сейчас пациент идет на поправку.

Ранее врачи достали из-под кожи лба россиянина 12-сантиметрового червя.