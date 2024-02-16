Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

В РФ состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан»

close
100%
СибНИА

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат «Партизан» завершил первый этап летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«16 февраля в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина прошли первые летные испытания демонстратора тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки», — сказано в сообщении.

Полет аппарата длился 20 минут, проходил на высоте 200 метров на скоростях от 50 до 200 км/ч.

При этом отмечается, что первый полет производился в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия данных для обучения системы автоматического управления.

В итоге должен быть создан универсальный автоматический летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.

До этого сообщалось, что в России успешно запустили в серийное производство новейшую систему контроля воздушного пространства.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами