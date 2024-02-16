Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат «Партизан» завершил первый этап летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«16 февраля в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина прошли первые летные испытания демонстратора тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки», — сказано в сообщении.

Полет аппарата длился 20 минут, проходил на высоте 200 метров на скоростях от 50 до 200 км/ч.

При этом отмечается, что первый полет производился в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия данных для обучения системы автоматического управления.

В итоге должен быть создан универсальный автоматический летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.

До этого сообщалось, что в России успешно запустили в серийное производство новейшую систему контроля воздушного пространства.

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