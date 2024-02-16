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Похищенную российскими туристами на Карибских островах яхту задержали в Севастополе

В Севастополе задержали яхту, похищенную россиянами на Карибских островах

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ФТС России

Похищенную российскими туристами на Карибских островах яхту задержали в Севастополе. Об этом сообщает ФТС России.

Российские туристы во время отдыха на островах Антигуа и Барбуда взяли напрокат парусно-моторную яхту, стоимость которой составляет 30 млн рублей. Судно аферисты перегнали на родину, где зарегистрировали его по поддельным документам.

Злоумышленники наладили бизнес и начали сдавать украденную яхту в аренду для морских прогулок по побережьям России и Турции в Черном море. Однако судно попало в поле зрения таможни Севастополя.

Яхту задержали и в результате экспертизы выяснилось, что она имеет два идентификационных номера — один из них поддельный. Судно также не задекларировали, неуплаченная таможне сумма превысила восемь миллионов рублей.

Сообщается, что главарь укравших яхту аферистов находится в международном розыске. Королевская полиция Антигуа и Барбуды возбудила уголовное дело. Российская таможня возбудила два уголовных дела, детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее петербуржец лишился яхты из-за задолженности по алиментам в 380 тыс. рублей.

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