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Газеты и журналы вернут во все розничные магазины России

Минпромторг: газеты и журналы вернут во все розничные магазины России

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Unsplash

Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос реализации газет и журналов в российских розничных магазинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

«Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована», — заявил он.

По его словам, все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны.

Евтухов отметил, что часть торговых сетей уже работают с печатной продукции, однако объемы и представленность печатной продукции необходимо наращивать.

До этого стало известно, что Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей, дополнен брендами, производящими насосы, вентиляторы и компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System), горнодобывающее оборудование (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), а также косметику, парфюмерную продукцию и одежду.

Ранее стало известно, что у россиян снизился интерес к чтению в 2023 году.

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