Московский суд рассмотрит иск к МТС из-за «голой» вечеринки

Таганский суд Москвы в пятницу, 16 февраля, начнет рассмотрение по существу иска к компании МТС с требованием компенсировать $1 млрд за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом ранее в компании МТС ранее заявляли, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются «его спонсором или организатором».

Истец Александр Трещев подал иск с требованием, чтобы оператор перевел $1 млрд в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества».

Отмечается, что это не первая подобная попытка Трещева подать подобный иск, ранее суды отказывались от их рассмотрений.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду almost naked, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан.

Позже мероприятие и его участников раскритиковали за внешний вид. Сама Ивлеева и многие другие артисты принесли извинения за участие в вечеринке.

С конца 2023 года участников начали вырезать из эфиров и отменять концерты по просьбам общественников. 14 февраля 2024 года певица Лолита заявила, что ее концерты отменили из-за недостаточного раскаяния.

Ранее Дима Билан объяснил, почему пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой.