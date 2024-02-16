Еще один российский регион может разрешить эвтаназию бездомных животных

Мэр Магадана Юрий Гришан предложил ужесточить меры по работе с бродячими животными. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По данным местных специалистов, в нынешнем году уже поступило 138 заявок на отлов бродячих животных, большая часть – из центра города. В январе четыре местных жителя пострадали от укусов животных без владельцев.

По мнению Гришана, опасения людей, связанные с бездомными животными, обоснованы.

«Я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», – поделился глава города.

Сейчас в регионе усилена информационная работа с людьми об обращении с животными.

До этого эвтаназию бездомных животных в ряде случаев разрешили в Бурятии. Подобный закон приняли и на Чукотке, он коснется некоторых категорий бездомных животных, в том числе и переносящих болезни.

Ранее депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за разрешения эвтаназии собак в Бурятии.