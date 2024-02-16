Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Еще один российский регион может разрешить эвтаназию бездомных животных

Мэр Магадана поддержал идею об эвтаназии опасных бездомных животных

close
100%
Freepik

Мэр Магадана Юрий Гришан предложил ужесточить меры по работе с бродячими животными. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По данным местных специалистов, в нынешнем году уже поступило 138 заявок на отлов бродячих животных, большая часть – из центра города. В январе четыре местных жителя пострадали от укусов животных без владельцев.

По мнению Гришана, опасения людей, связанные с бездомными животными, обоснованы.

«Я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», – поделился глава города.

Сейчас в регионе усилена информационная работа с людьми об обращении с животными.

До этого эвтаназию бездомных животных в ряде случаев разрешили в Бурятии. Подобный закон приняли и на Чукотке, он коснется некоторых категорий бездомных животных, в том числе и переносящих болезни.

Ранее депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за разрешения эвтаназии собак в Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами