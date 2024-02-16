Российский подросток при помощи угроз вымогал деньги на новый ноутбук у самого себя

В Дагестане 15-летний подросток при помощи угроз вымогал деньги на новый ноутбук у самого себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, подросток вместе с братом пользовался одним компьютером устаревшей модели в связи с тем, что на покупку нового у семьи не хватало денег из-за переезда и ремонта. Однако родители пообещали школьнику, что купят ему ноутбук, если тот хорошо закончит учебный год.

Подросток посоветовался с друзьями и решил не ждать конца года. Он создал фейковый аккаунт, написал себе с него сообщение с угрозами и необходимой суммой, а затем украл деньги у отца и купил себе ноутбук. Родителям обновку он объяснил выигрышем в розыгрыше.

Позже отец заметил, что из заначки пропала значительная сумма, и поговорил с сыном. Подросток рассказал ему историю о вымогательстве и показал сообщение от якобы злоумышленника. Увидев это, мужчина заявил о намерении написать заявление в полицию, и тогда школьник признался, что сам вымогал у себя деньги, а затем купил на них ноутбук.

Сообщается, что после произошедшего у подростка произошла профилактическая беседа с отцом. Прочие детали и обстоятельства не утоняются.

Ранее воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги.