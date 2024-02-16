В Уссурийске воспитательницу, силой пытавшуюся уложить ребенка спать, отправили под арест

В Уссурийске суд арестовал воспитателя, которого подозревают в грубом отношении к ребенку в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Женщину приговорили к домашнему аресту, под которым она побудет два месяца.

Правоохранители ранее возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Правоохранители обратили внимание на россиянку после ситуации в детском саду. На кадрах с видеокамер в детском саду заметно, как женщина пытается уложить ребенка спать.

Однако воспитанник сопротивляется, и педагог начинает дергать ребенка за руки. По словам родителей, после неудачной попытки заставить ребенка лечь в кровать, женщина вывела его в коридор, чтобы мальчик не мешал другим детям.

Ранее в Карелии воспитатели заставляли детей есть горчицу и кололи им пальцы.