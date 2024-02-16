Россиянам рассказали о пользе и вреде кокосового сахара

Кокосовый сахар, который получают из сока цветков кокосовой пальмы, может стать альтернативой обычному сахару. О пользе и вреде такого продукта Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

По ее словам, положительным моментом в кокосовом сахаре является то, что он имеет более низкий гликемический индекс, а значит будет способствовать более стабильному уровню сахара в крови. Помимо этого, в нем содержатся железо, цинк, кальций, и калий, а также некоторые антиоксиданты, поэтому он является относительно более полезным, чем обычный сахар. Еще одно преимущество — натуральность, поскольку кокосовый сахар производится с минимальной обработкой.

Однако в таком сахаре содержится фруктоза, которая может привести к развитию ожирения, диабета и других метаболических расстройств в случае чрезмерного потребления. Помимо этого, как и обычный сахар, он является калорийным продуктом, поэтому им не стоит увлекаться тем, кто хочет похудеть, заключила Курбатова.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что сахарозаменители имеют множество побочных эффектов. В том числе, они запускают процессы набора массы тела, блокируют чувство сытости, могут провоцировать зависимость и депрессию.

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